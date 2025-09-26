Dopo la vittoria col Sassuolo, l'Inter scenderà in campo domani sera in casa del Cagliari. Chivu medita qualche cambio nella formazione titolare: potrebbe riposare Dumfries che finora è stato sempre impiegato.
Sky – Verso Cagliari-Inter, clamorosa novità di formazione per Chivu? C’è la sorpresa
Chivu medita qualche cambio nella formazione titolare: potrebbe riposare Dumfries che finora è stato sempre impiegato
Queste le ultime novità secondo Sky Sport: "Sommer torna titolare tra i pali, Josep Martinez va in panchina dopo la buona prestazione contro il Sassuolo. Akanji confermato dal 1', Bisseck partirà nuovamente dalla panchina. Darmian prenderà il posto di Dumfries sulla fascia destra. Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiena, il capitano è pronto a tornare titolare contro il Cagliari al fianco di Thuram (con Pio Esposito che parte dalla panchina)".
Questa la probabile formazone: INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu
