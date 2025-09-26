Il mercato ha poi assunto per vari motivi una traiettoria diversa da quella auspicata all’inizio, che ha portato di conseguenza anche il tecnico a rivedere i suoi piani. Il passaggio al 3-4-2-1 è al momento congelato, perché mancano alcune caratteristiche tecniche e anche il tempo ormai per lavorare, considerando l’obbligo di rincorrere in classifica dopo appena quattro giornate. La base è rimasta inalterata: il 3-5-2 è appiglio saldo sul quale la squadra sta provando a ritrovare fiducia e continuità di risultati. Non per questo, però, Chivu ha rinunciato a voler mettere mano allo spartito: vuole comunque che i calciatori insistano su alcuni concetti.
"Dovrà essere bravo il rumeno a trovare una soluzione che permetta di coniugare le novità che ha in mente, e che non vuole di certo abbandonare, a una maggiore solidità. Conosce perfettamente il contesto in cui allena e sa benissimo che la possibilità di successo in Italia passa dalla capacità di soffrire e incassare meno gol possibili. Nel suo caso, dipende anche dalla sintesi da raggiungere tra la sua idea di calcio e il gruppo che ha a disposizione. Sensibilità e intelligenza non gli mancano, né tantomeno la capacità di empatizzare col gruppo, come dimostrano le parole non banali di tanti dei senatori in questi mesi. Un’ottima base da cui partire, ma bisogna fare in fretta: la stagione sta già entrando nel vivo", aggiunge il quotidiano.
