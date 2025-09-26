Il mercato ha poi assunto per vari motivi una traiettoria diversa da quella auspicata all’inizio, che ha portato di conseguenza anche il tecnico a rivedere i suoi piani. Il passaggio al 3-4-2-1 è al momento congelato, perché mancano alcune caratteristiche tecniche e anche il tempo ormai per lavorare, considerando l’obbligo di rincorrere in classifica dopo appena quattro giornate. La base è rimasta inalterata: il 3-5-2 è appiglio saldo sul quale la squadra sta provando a ritrovare fiducia e continuità di risultati. Non per questo, però, Chivu ha rinunciato a voler mettere mano allo spartito: vuole comunque che i calciatori insistano su alcuni concetti.