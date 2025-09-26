Toni: “Inter prima rivale del Napoli per lo scudetto. Negli ultimi anni…”

FC Inter 1908
Il pensiero dell'ex attaccante della nazionale a proposito dei nerazzurri che sperano di rosicchiare punti nel prossimo turno di campionato
Daniele Vitiello
Nel corso dell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato anche della lotta scudetto. Questo il suo pensiero alla vigilia di un turno di campionato che metterà di fronte anche Milan e Napoli:

«Il Napoli è la grande favorita e sono convinto che l’Inter sarà la prima rivale degli azzurri. La Juventus deve migliorare il proprio gioco e stare sempre sul pezzo per provare ad approfittare di eventuali rallentamenti. L’Inter era la squadra più forte nelle scorse stagioni, ma il Milan e il Napoli le hanno portato via tre scudetti».

