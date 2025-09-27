potrebbe essere il giorno di Luis Henrique dal 1' questa sera a Cagliari. Nelle prove di Chivu il brasiliano sembra in vantaggio su Darmian

Andrea Della Sala Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 10:02)

Come riportato in anticipo dalla redazione di Fcinter1908, potrebbe essere il giorno di Luis Henrique dal 1' questa sera a Cagliari. Nelle prove di formazione fatte da Chivu il brasiliano sembra in vantaggio su Darmian.

"A Cagliari, Barella guiderà un’Inter ibrida: né conservatrice, né trasgressiva. Chivu sembra orientato a sfruttare qualche cambio per meritare la terza vittoria consecutiva. Potrebbero così essere cinque le novità nella formazione. Turnover e ristrutturazione insieme, questa è la ratio, con uno sguardo gestionale alla Champions. Il condizionale è doveroso perché l’allenatore ha effettuato diverse prove durante la rifinitura ad Appiano e già in passato ha modificato all’ultimo momento la disposizione della scacchiera, sorprendendo i suoi stessi interlocutori. Ma siccome Dumfries deve abbattare un problema al ginocchio che persiste dalla notte di Amsterdam, è credibile che la casella vuota venga riempita dall’attrazione Luis Henrique. Per lui, grande investimento della società, sarebbe la prima volta da titolare dopo i buoni segnali emessi domenica scorsa contro il Sassuolo. Possiamo considerarlo davanti a Darmian, che pure è stato utilizzato a destra in un pezzo di partitella, negli exit poll della vigilia", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

Il dubbio vero è in porta, dove Sommer ha conquistato mezzo guanto di vantaggio su Josep Martinez: in fondo resta il titolare, per ammissione di Chivu. In difesa sono invece annunciati i rilanci di De Vrij e Bastoni con Carlos Augusto ancora scelto tra gli undici, stavolta da esterno sinistro: è la terza di fila dal primo minuto in campionato. Se giocassero Carlos e Luis, le fasce sarebbero entrambe brasiliane.

"Di sicuro tornerà Lautaro e non è un affare da poco. Gli 11 gol segnati al Cagliari nelle ultime 11 partite – 5 nelle ultime 5 – sono tradizione e anche garanzia di rendimento. Con una settimana di lavoro senza stress, successiva ai fastidi alla schiena, il capitano promette di riprendere un buon ritmo realizzativo. Fin qui ha segnato solo contro il Torino al debutto, oltre un mese fa, per poi festeggiare anche con la nazionale argentina nel giorno dell’addio di Leo Messi. Ma lo scorso anno si sbloccò in campionato il 28 settembre, con una doppietta all’Udinese, quindi con i tempi siamo davvero vicini. Saperlo in buone condizioni atletiche è una grande notizia per Chivu", aggiunge il quotidiano.