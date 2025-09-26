Inter e Cagliari si sono affrontate 88 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 45 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù

Marco Macca Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 23:32)

Inter e Cagliari si sono affrontate 88 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 45 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù. L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro i sardi nella massima serie. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno costruito una striscia importante in Sardegna, vincendo nelle ultime cinque stagioni consecutive e non subendo reti da 216 minuti. I nerazzurri, inoltre, vanno in rete in casa degli isolani da 10 gare ufficiali consecutive, con un bottino di 25 gol.

Lautaro Martinez e il Cagliari: il capitano nerazzurro vanta delle ottime statistiche contro i sardi. I rossoblù sono la sua vittima preferita in Serie A: 11 gol in 11 presenze, una media di un gol a partita. Nell'ultima sfida, giocata a San Siro lo scorso aprile, il numero 10 nerazzurro ha messo a segno il gol del 2-0 con un delizioso tocco sotto.

Gol e assist, Federico Dimarco continua a essere una delle armi offensive più pericolose per la squadra di Chivu. Nelle ultime cinque stagioni, il numero 32 interista è il difensore che ha preso parte a più gol in Serie A: 35 (16 marcature e 19 passaggi vincenti). Dopo un assist contro la Juventus e una rete contro il Sassuolo, il classe '97 potrebbe essere coinvolto in un gol in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023.