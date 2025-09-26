Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Cagliari-Inter ci dirà qualcosa di fondamentale per i nerazzurri, che devono vincere le prossime tre per tranquillizzare Chivu.
Pedullà: "Chivu dia un'impronta migliore alla difesa. Mai messo in discussione perché…"
E' una squadra forte, l'allenatore deve metterci un'impronta magari nella fase difensiva che secondo me non è perfetta: hai l'organico per andare alla prossima sosta con tanti sorrisi in più.
Marotta continua a dire che Chivu non è mai stato messo in discussione, io non l'ho mai fatto perché ritengo assurdo farlo dopo 5-6 partite: l'unico passaggio che mi porta a mettere in discussione l'allenatore è quando non ha più in mano lo spogliatoio. Evidentemente non è il caso di Chivu, ma alcune cose le puoi migliorare".
