E' una squadra forte, l'allenatore deve metterci un'impronta magari nella fase difensiva che secondo me non è perfetta: hai l'organico per andare alla prossima sosta con tanti sorrisi in più.

Marotta continua a dire che Chivu non è mai stato messo in discussione, io non l'ho mai fatto perché ritengo assurdo farlo dopo 5-6 partite: l'unico passaggio che mi porta a mettere in discussione l'allenatore è quando non ha più in mano lo spogliatoio. Evidentemente non è il caso di Chivu, ma alcune cose le puoi migliorare".