Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri: dopo la vittoria in casa contro il Sassuolo, l’Inter torna in campo per la quinta giornata di Serie A dove i nerazzurri affronteranno il Cagliari in trasferta. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 27 settembre alle ore 20:45.

Inter e Cagliari si sono affrontate 88 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 45 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù.