Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri: dopo la vittoria in casa contro il Sassuolo, l’Inter torna in campo per la quinta giornata di Serie A dove i nerazzurri affronteranno il Cagliari in trasferta. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 27 settembre alle ore 20:45.
Cagliari-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, nelle ultime 15 sfide…
Cagliari-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, nelle ultime 15 sfide…
Inizia il conto alla rovescia per la prossima gara dei nerazzurri: la squadra di Chivu di scena in casa del Cagliari
Inter e Cagliari si sono affrontate 88 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 45 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù.
L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro i sardi nella massima serie. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno costruito una striscia importante in Sardegna, vincendo nelle ultime cinque stagioni consecutive e non subendo reti da 216 minuti.
I nerazzurri, inoltre, vanno in rete in casa degli isolani da 10 gare ufficiali consecutive, con un bottino di 25 gol.
