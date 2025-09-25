Verratti: “Qatar? Soddisfatto della scelta. Parigi mia seconda casa, il ricordo più bello…”

"Ho trascorso undici anni a Parigi - dice Verratti - e ho vissuto momenti indimenticabili. Ho incontrato molte persone che mi sono rimaste vicine per tutta la vita. Sono diventato un uomo e questo mi ha cambiato la vita, come calciatore e come persona, Parigi resta la mia seconda casa". E sull'addio due anni fa nessun rimpianto: "E' stata la fine di una bella storia. Ma credo che fosse il momento giusto per dirsi addio al meglio. Ho ricevuto tanto amore dai francesi e ho cercato di ricambiarlo in campo", ha aggiunto l'ex capitano del PSG, che ha militato nel club tra il 2012 e il 2023.