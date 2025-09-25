FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Il Times svela: “La Uefa valuta la sospensione di Israele. Ecco quando arriverà la decisione”

ultimora

Il Times svela: “La Uefa valuta la sospensione di Israele. Ecco quando arriverà la decisione”

Il Times svela: “La Uefa valuta la sospensione di Israele. Ecco quando arriverà la decisione” - immagine 1
L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Lo scrive il britannico Times.

Il Times svela: “La Uefa valuta la sospensione di Israele. Ecco quando arriverà la decisione” - immagine 1
Getty Images

Una eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l'esclusione del Maccabi Tel Aviv dall'Europa League. Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di "essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa".

Il Times svela: “La Uefa valuta la sospensione di Israele. Ecco quando arriverà la decisione”- immagine 3
Getty Images

La nazionale di Israele è attesa inoltre dalla partita contro l'Italia, il 14 ottobre a Udine, valida per la qualificazione al Mondiale. La partita è stata al centro di forti polemiche, con richieste di non giocare o di gesti contro la guerra a Gaza. Una sospensione di Israele da parte dell'Uefa comporterebbe nel caso anche lo stop alle qualificazioni Mondiali, che sono organizzati dalla Fifa ma nella fase di qualificazione è sotto l'egida della Uefa.

Leggi anche
Verratti: “Qatar? Soddisfatto della scelta. Parigi mia seconda casa, il ricordo più...
Collovati: “L’Inter sta confermando le fragilità dell’anno scorso. Chivu non è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA