Le quote dei bookmakers su Cagliari-Inter: nerazzurri favoriti. E per lo scudetto…

Una rete di Matteo Darmian e il doppio sigillo di Lautaro Martínez determinarono la vittoria interista nel precedente più recente giocato in Sardegna, il 15 maggio 2022. Inutile, nell’1-3 finale, la firma rossoblù con Charalampos Lykogiannīs. La ripetizione del risultato esatto è data a 14.00 da Betclic. Chi se non Lautaro Martínez? I dubbi sono veramente pochi, se c’è un giocatore candidato a essere protagonista anche in questo incontro è proprio il 10 nerazzurro, la cui rete è quotata a 2.00 da Betclic. Al suo fianco dal primo minuto dovrebbe esserci ancora Marcus Thuram, alla ricerca della sua prima gioia in maglia Inter, data a 2.50. Dietro di lui, scalpita il “figliol prodigo” Marko Arnautović, sempre con quota-gol a 2.50. Per il Cagliari, il peso dell’attacco potrebbe essere sulle spalle di Leonardo Pavoletti, che spera di trovare un acuto quotato a 4.50, o di Zito Luvumbo, a 6.00. Da tenere sotto la lente di ingrandimento c’è anche il talentuoso Gaetano Oristanio, in prestito proprio dalla squadra meneghina e pronto a fare uno spiacevole sgambetto, dato a 6.00.