Cagni: “Conte non può cercare alibi: deve vincere e dire che l’obiettivo è lo scudetto”

Luigi Cagni, ex allenatore, ha parlato su Radio Sportiva della lotta scudetto e di Antonio Conte, tecnico dell’Inter: “È impossibile dire chi è la favorita per lo scudetto, il Covid ha cambiato tutto rispetto anche alle previsioni di inizio campionato. Molte squadre sono in difficoltà, come la Juventus che non sta convincendo, e non ci sono certezze in nessuna parte della classifica: penso che sarà così fino alla fine. Ultimamente Conte non mi sta piacendo nelle dichiarazioni: con la squadra che ha quest’anno non può sempre cercare alibi, deve vincere e basta avendo il coraggio di dire che l’obiettivo è lo scudetto senza cercare scuse. La comunicazione è importante e in questo Conte non mi è piaciuto molto”.