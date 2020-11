Cagni: “Inter, Conte non è sé stesso e sta sbagliando. E’ preoccupato per…”

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le italiane in Champions. Ecco le sue parole:

Inter e Atalanta, che batoste:

“Tutti gli allenatori possono sbagliare. Viviamo in un Paese dove devi fare i risultati. E vuol dire non perdere. In questo momento nessuna delle due squadre può permettersi di giocare a tre dietro. Ieri sera hanno dato colpa ad Hakimi per il ko. Ma non ha sbagliato solo lui. Cosa hanno fatto gli altri difensori? Doveva esserci sostegno. Non è solo colpa sua”.

Atalanta, andamento che fa pensare alla fine di un ciclo?

“Lo sa anche Gasperini che se non sono al 100% fisicamente, essendo abituati solo a giocare a grande ritmo, deve cambiare metodo di gioco”.

Che problemi ha Conte?

“Lui è più preoccupato per i giudizi che fanno su di lui e alle sue uscite. A lui invece serve fare risultato. Non deve perdere. Il giocatore acquisisce certezze se non perde. Così come aveva meriti quando vinceva, ha colpe in questo momento. Sta sbagliando. Si vede che non è lui. Deve tornare a fare quello di cui è capace, perché è bravo e lo ha dimostrato. In questo momento non è se stesso ma deve uscirne, non dando le colpe ad altri ma a se stesso”.