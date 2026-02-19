Gigi Cagni, ex allenatore, ai microfoni di TMW Radio ha parlato di quanto accaduto ieri tra Fabregas e Allegri, estendendo il discorso anche ad altri allenatori: "Uno che guadagna milioni non può fare certe cose. Devi capire che ti guardano, devi avere un comportamento professionale, hai un dovere nei confronti di chi ti paga e ti guarda. La tv viene guardata dai giovani e se vedono certe cose le scimmiottano. Non è un comportamento professionale, anche signori che hanno una certa età come Allegri.