Gigi Cagni, ex allenatore, ai microfoni di TMW Radio ha parlato di quanto accaduto ieri tra Fabregas e Allegri, estendendo il discorso anche ad altri allenatori: "Uno che guadagna milioni non può fare certe cose. Devi capire che ti guardano, devi avere un comportamento professionale, hai un dovere nei confronti di chi ti paga e ti guarda. La tv viene guardata dai giovani e se vedono certe cose le scimmiottano. Non è un comportamento professionale, anche signori che hanno una certa età come Allegri.
Cagni: “Lite Fabregas-Allegri? Cose senza senso. Anche Chivu e Marotta…”
Il pensiero dell'ex allenatore a proposito di quanto accaduto ieri al Meazza e altri episodi recenti
Deve capire che non ha senso fare certe cose. Fabregas l'ha fatta grossa, poi ha chiesto scusa, ma tutti devono comportarsi bene. Lo stress? Se non lo sai gestire, guadagnando certe cifre, dove vai? Chivu? Anche lui. Prima di andare in conferenza ci pensi a cosa dire. Non puoi dire la verità, giustamente, però ti prepari a dire certe cose. Ormai sparano quello che gli viene, ma tutti. Marotta, cosa mi tiri fuori Cuadrado? Che c'entra? Quando c'è confusione non può funzionare".
