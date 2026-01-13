"La differenza si è vista eccome, ed è stata grossa. Nel senso che il Napoli, pur decimato, ha giocato meglio dell’Inter e meritava di più", dice Cagni

Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 14:46)

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Luigi Cagni, ex allenatore, ha parlato così di Inter-Napoli:

"La differenza si è vista eccome, ed è stata grossa. Nel senso che il Napoli, pur decimato, ha giocato meglio dell’Inter e meritava di più. È chiaro che voi vedete le partite in modo diverso dal mio, ed è normale. Io sono un professionista e, se oggi dovessi dire chi vincerà lo Scudetto, direi Napoli.

Perché? Perché ho visto una cosa nella partita contro l’Inter che solo un grande allenatore poteva fare, a livello tattico e soprattutto nella preparazione della gara. Ha preparato la partita in modo eccezionale. Poi ci sono errori che possono capitare contro una squadra molto forte, con una potenzialità superiore in quella gara. Ma mi ha stupito: non ha sbagliato praticamente nulla. Ha dimostrato di poter fare qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione. Questo è quello che dovrebbero pensare i tifosi napoletani. Se il Napoli è al completo, non lo batte nessuno"

Comportamento di Conte è comprensibile? — "No, non ci sta. Questo è, secondo me, l’unico difetto di Antonio. Io sono anziano e ricordo sempre una cosa che mi dicevano i miei allenatori: bisogna finire la partita in undici. Sempre. E questo vale anche per l’allenatore. Puoi arrabbiarti, lo capisco, ma in modo diverso. I giocatori ti guardano. Se tu perdi la testa, loro lo vedono. Arrabbiarsi per un fallo laterale, urlare contro il quarto uomo, non ha senso. Devi gestire la parte emotiva. È fondamentale. Lui è giovane rispetto a me e lo imparerà, ma su questo sbaglia".