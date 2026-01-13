"Una delle più belle partite del campionato, ritmi pazzeschi. Tutti i giocatori hanno giocato sapendo che fosse una partita importante, tutti al mille per mille, nessuno ha fatto difetto di agonismo ed è qualcosa di quasi insolito. Bellissima partita, se l'Inter fosse stata 2-0 al 25' ci sarebbe stato poco da dire. Ma siamo sempre a commentare questa partita dell'Inter, che non è grave perché alla fine l'Inter è prima. Oggi un'interista ha tutto il diritto di dire ma cosa volete? Inter prima senza aver vinto scontri diretti. Una squadra non vince lo scudetto facendo meno della metà dei punti negli scontri diretti contro la seconda dall'anno del Triplete dell'Inter. Sotto i due punti diciamo.

Io ero convinto che se l'Inter avesse vinto con il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Per 7' l'Inter è stata davvero campione d'Italia, il modo pigro con sui si è fatta sfuggire dalle mani la vittoria ha dei dettagli... Il gol del pareggio ha dei dettagli inquietanti col 2-0 del Psg a Monaco ma anche col 2-2 con la Lazio e l'errore di Bisseck. Sono situazioni che si ripropongono. Il Napoli aveva un cambio in panchina, sapeva cosa avrebbe fatto e avevi la partita in mano, ti sei fatta raggiungere. Un gol banale. Il va tutto bene porta a Bastoni a minimizzare. L'Inter si autoassolve. Quando gioca bene l'inter, giocano bene tutti, quando gioca male anche.