Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 14:18)

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Bruno Longhi ha parlato della reazione di Conte al momento del rigore per l'Inter:

"È chiaro che Conte fosse esasperato, anche per quanto accaduto la settimana precedente. Non vai a San Siro con l’animo sereno dopo certi precedenti. Però, rivedendo le immagini, si renderà conto che il calcio moderno prevede questo tipo di interventi arbitrali. Detto ciò, il Napoli ha fatto una grandissima partita."

Sorprende un’Inter così in difficoltà?

"Sì, non me l’aspettavo, soprattutto considerando le ultime prestazioni dominanti dell’Inter. Il Napoli ha messo in campo una strategia eccellente, con un grande pressing, soprattutto nel secondo tempo. McTominay è stato dominante. È il Tardelli del 2025, con un fisico ancora più robusto. Va a petto in fuori come un gladiatore. Al di là dei due gol, è stato l’anima e l’uomo in più del Napoli."

Analisi tattica della gara

"Nel secondo tempo l’Inter non trovava sbocchi: le uniche azioni erano le rimesse laterali di Bastoni. Il Napoli aveva chiuso tutto. Lautaro veniva sistematicamente raddoppiato e triplicato. Da questo punto di vista il Napoli è stato gladiatorio."

Il pareggio è un risultato positivo per entrambe?

"Sì. Positivo per l’Inter, perché il calendario può sorriderle, e positivo per il Napoli, che nelle due partite contro l’Inter ha segnato cinque gol subendone tre."

Conte è il miglior allenatore in Italia?

"Ricordo un aneddoto. Beppe Marotta mi disse una volta: 'Con Conte ogni squadra migliora del 30% e con lui hai la quasi certezza di vincere il campionato'. La stima di Marotta per Conte è immensa. Anche Lele Oriali, che conosco da una vita, me lo descrive come quasi soprannaturale dal punto di vista calcistico."