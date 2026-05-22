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Calafiori: “Marzo brutto mese per me, poi l’assistente di Arteta mi disse…”

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"Penso che mi sarà difficile guardare le partite della Coppa del Mondo in cui giocano i miei compagni di club", dice Calafiori
Matteo Pifferi Redattore 

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"No, il Mondiale non riuscirò a guardarlo". Riccardo Calafiori ha appena festeggiato lo scudetto in Premier League con l'Arsenal e si prepara alla finale di Champions contro il Psg, tra nove giorni.

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Ma la delusione per il Mondiale mancato non è ancora svanita. "Fa ancora male - dice il difensore a Sky, nel media day del club londinese verso la finale del 30 maggio -. Ora penso che mi sarà difficile guardare le partite della Coppa del Mondo in cui giocano i miei compagni di club. A marzo ho passato un brutto mese, tra nazionale e Arsenal: Heinze, l'assistente di Arteta, mi ha confortato dicendo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. E' arrivato, e ora spero di alzare anche la Champions".

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Calafiori ha anche ammesso che tiferà ancora Roma ("spero tornino in Champions, mancano dal 2019"), ha sottolineato che ritroverà Luis Enrique che venne ad allenare i giallorossi quando lui era al primo anno delle giovanili, e ha parlato di Arteta. "Penso di non aver mai avuto un allenatore con tanta voglia di migliorarsi, lo trasmette anche ai giocatori. E mi migliora, magari con cose difficili, ma mi migliora. Così succede che a volte lo odio, a volte lo adoro"

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