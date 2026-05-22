Ma la delusione per il Mondiale mancato non è ancora svanita. "Fa ancora male - dice il difensore a Sky, nel media day del club londinese verso la finale del 30 maggio -. Ora penso che mi sarà difficile guardare le partite della Coppa del Mondo in cui giocano i miei compagni di club. A marzo ho passato un brutto mese, tra nazionale e Arsenal: Heinze, l'assistente di Arteta, mi ha confortato dicendo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. E' arrivato, e ora spero di alzare anche la Champions".