"Intanto faccio una precisazione, per me è stata una sorpresa, relativa tra virgolette, perché è la dimostrazione lampante che oggi il calcio non esprime assolutamente valori che hanno a che fare con il rispetto degli impegni, con l'attaccamento anche a una maglia, a un progetto proprio zero, proprio non zero. Quella è stata una grande delusione.

Non pensavo che un rapporto cominciato due anni fa e che bene o male ha portato dei buoni frutti potesse finire così, ancora con un anno di contratto. Sono rimasto un pochino scioccato ma fino a un certo punto, perché vedo l'andazzo che c'è nel calcio e chiaramente bisogna prenderne atto. Quando si parla la piazza, Napoli, no. Sono solo numeri e basta: vengo, faccio, se mi conviene va bene, se non mi conviene arrivederci e grazie. Per me è stata una brutta cosa, però i motivi veri mi sembra che ancora oggi si sia nel campo delle illazioni, dei forse, ma quindi non hanno inteso nemmeno dire che se il problema dovesse essere stata la pressione della piazza mi viene da ridere perché stiamo parlando di un allenatore che vive di pressione, si nutre di pressione.