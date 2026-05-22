"In giro ci sono diversi allenatori giovani e forti, fermo restando che perdere Conte non è una cosa da sottovalutare", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 03:02)

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Walter Sabatini, ex direttore sportivo, ha parlato così dell'addio tra Conte e il Napoli:

"È stato un percorso evidentemente trionfale, perché non penso che si potesse far meglio. Certamente sostituirlo sarà un problema, soprattutto per chi arriverà a sostituirlo, perché gli si chiede molto. Conte è abituato al risultato gratificante subito: la squadra è stata immediatamente competitiva ed è rimasta tale a lungo, con qualche piccola sollecitazione dovuta ai tanti infortuni che il Napoli ha dovuto sopportare.

Però certamente è stato fatto un lavoro calcisticamente meraviglioso. Quindi chi arriva pagherà un po’ di dazio, al sostituto gli verrà l'oceano: sostituire un allenatore che ha vinto e ha fatto un grande lavoro richiede tempo, e credo che i napoletani sono generosi e capiranno che servirà un po’ di pazienza"

Si aspettava l’addio di Conte o pensava potesse fare un terzo anno al Napoli? — "No, mi aspettavo nell’arco delle possibilità una circostanza che poteva verificarsi, perché il calcio ormai va a una velocità terribile anche nelle decisioni e nelle strategie. Conte, quando ha vinto, probabilmente ha bisogno subito di uno stimolo diverso, nuovo e alternativo. Forse era prevedibile, conoscendo e avendo studiato i suoi trascorsi e il suo modo di rapportarsi ai risultati. Però non credo che De Laurentiis sia stato colto di sorpresa, perché ha dimostrato di saper scegliere sempre i suoi uomini.

Mi ricordo quando scelse Maurizio Sarri, che arrivava dall’Empoli: fu una scelta molto coraggiosa e illuminata. Sicuramente De Laurentiis avrà già in testa un candidato eccellente, che se non lo è subito lo diventerà. In giro ci sono diversi allenatori giovani e forti, quindi non penso ci saranno grandi problemi, fermo restando che perdere Conte non è una cosa da sottovalutare. Il calcio va avanti e cambia continuamente interpreti, è sempre stato così per tutte le società in ogni epoca"