Sabatini: “Questo Hojlund meglio del miglior Lukaku. Conte? Sbaglierò ma non è un caso che…”

Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria del Napoli contro la Cremonese: il suo punto di vista anche su Hojlund
Intervenuto sul suo profilo Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria del Napoli contro la Cremonese:

"Volete sapere la mia impressione sul Napoli? Appena a Conte hanno tolto la Champions, come pensiero, come esigenza, come programmazione, come turnover, come esigenza di risultati e come ansia da prestazione, questo Napoli si è liberato, soprattutto il suo allenatore, e ha cominciato a rigiocare da Napoli. Il risultato di oggi è netto per come è maturato, ha gestito nel secondo tempo, giocando con consapevolezza e solidità. La squadra aveva in testa l'obiettivo singolo, la partita, e stagionale, il campionato.

Magari sbaglio ma non è casuale che tutto questo è avvenuto dopo lo stop in Champions post sconfitta di Lisbona. Ha passato lo shock di Udine ma in Supercoppa e Cremona si è visto il Napoli dell'anno scorso a dispetto delle assenze. Hojlund è il centravanti più in forma d'Europa, quando arrivano le immagini di Hojlund in quel di Manchester si faranno qualche domanda. Oggi è uno dei migliori prospetti a livello europeo.

Accettate la provocazione ricevendo critiche e commenti non solo sarcastici: il titolare è Hojlund. Lukaku è leader, importante per lo spogliatoio, bodyguard di Conte ma questo Hojlund è meglio del miglior Lukaku. Gira e rigira, l'unico assente vero è Anguissa, Milinkovic-Savic mi dispiace dirlo ma non fa rimpiangere Meret e neanche De Bruyne è un rimpianto. Se l'allenatore non crede nelle qualità di De Bruyne, è inutile insistere più di tanto.

Questa è la squadra di Conte, senza tanto spazio per la fantasia. E anche in difesa non si può parlare di emergenza, in difesa c'è un titolare nascosto che è Juan Jesus, a volte oggi si è perso l'avversario, anche disattento ma è un giocatore di un'affidabilità straordinaria. Semmai sono Buongiorno e Beukema che sono alternativi a Juan Jesus e non viceversa. Juan Jesus è stato mandato via con molta leggerezza, superficialità e senza il riconoscimento del suo valore sia dall'Inter sia dalla Roma, è un giocatore che vale tanto. Complimenti a Juan Jesus"

