Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato anche la vittoria raccolta dall'Inter in casa dell'Udinese ieri pomeriggio. Qui le sue considerazioni:
Calamai: “Avviso ai naviganti: l’Inter sta scappando. La mano di Chivu…”
"L’Inter invece non perde un colpo. La mano di Chivu è sempre più evidente. C’era da recuperare Lautaro dopo le delusioni della passata stagione e le polemiche estive? Il nuovo tecnico nerazzurro ha saputo trovare subito il feeling giusto con l’attaccante argentino.
Che quando è in campo spacca le partite. Come è successo anche nell’ultima gara vittoriosa contro l’Udinese. C’era da rinfrescare il gruppo nerazzurro? Nessun problema neppure su questo fronte. Chivu ha saputo inserire e valorizzare il gioiello Pio Esposito (decisivo pochi giorni fa contro il Lecce) e quel Bonny che si è portato da Parma. Avviso ai naviganti l’Inter sta cercando di scappare via. Chi vuole vincere lo scudetto deve alzare i suoi giri".
