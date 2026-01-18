FC Inter 1908
Calamai: “Avviso ai naviganti: l’Inter sta scappando. La mano di Chivu…”

Il pensiero del noto giornalista a proposito dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in casa dell'Udinese
Daniele Vitiello
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato anche la vittoria raccolta dall'Inter in casa dell'Udinese ieri pomeriggio. Qui le sue considerazioni:

"L’Inter invece non perde un colpo. La mano di Chivu è sempre più evidente. C’era da recuperare Lautaro dopo le delusioni della passata stagione e le polemiche estive? Il nuovo tecnico nerazzurro ha saputo trovare subito il feeling giusto con l’attaccante argentino.

Che quando è in campo spacca le partite. Come è successo anche nell’ultima gara vittoriosa contro l’Udinese. C’era da rinfrescare il gruppo nerazzurro? Nessun problema neppure su questo fronte. Chivu ha saputo inserire e valorizzare il gioiello Pio Esposito (decisivo pochi giorni fa contro il Lecce) e quel Bonny che si è portato da Parma. Avviso ai naviganti l’Inter sta cercando di scappare via. Chi vuole vincere lo scudetto deve alzare i suoi giri".

