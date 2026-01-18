Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha affidato a un post su X il commento su Udinese-Inter di ieri pomeriggio. Queste le sue considerazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Inter autorevole a Udine: è naturale candidata scudetto perché…”
ultimora
Ravezzani: “Inter autorevole a Udine: è naturale candidata scudetto perché…”
Il pensiero del noto giornalista a proposito dei nerazzurri vittoriosi anche ieri pomeriggio in casa dell'Udinese
"L’Inter va a Udine e vince giocando una partita con grande autorevolezza. La squadra di Chivu supera nettamente le medio/piccole laddove le concorrenti spesso vincono di misura o pareggiano. Questo ne fa la naturale candidata allo scudetto. Percorso di Champions permettendo…".
© RIPRODUZIONE RISERVATA