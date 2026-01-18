FC Inter 1908
Continua la straordinaria regolarità del capitano dell'Inter, decisivo con il suo gol anche contro l'Udinese
Fabio Alampi 

Ancora lui, ancora decisivo. Lautaro Martínez continua a scrivere pagine di storia: con il gol vittoria contro l’Udinese sale a 15 partecipazioni attive in questa Serie A (11 gol e 4 assist), diventando il primo giocatore a riuscirci in ognuna delle ultime sette stagioni del torneo (dal 2019/20).

Nei cinque maggiori campionati europei, solo Harry Kane, Kylian Mbappé ed Erling Haaland hanno raggiunto questo traguardo nello stesso periodo.

