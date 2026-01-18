Ancora lui, ancora decisivo. Lautaro Martínez continua a scrivere pagine di storia: con il gol vittoria contro l’Udinese sale a 15 partecipazioni attive in questa Serie A (11 gol e 4 assist), diventando il primo giocatore a riuscirci in ognuna delle ultime sette stagioni del torneo (dal 2019/20).
15 partecipazioni attive in 7 stagioni: nessuno come Lautaro in Serie A. In Europa…
15 partecipazioni attive in 7 stagioni: nessuno come Lautaro in Serie A. In Europa…
Continua la straordinaria regolarità del capitano dell'Inter, decisivo con il suo gol anche contro l'Udinese
Nei cinque maggiori campionati europei, solo Harry Kane, Kylian Mbappé ed Erling Haaland hanno raggiunto questo traguardo nello stesso periodo.
(inter.it)
