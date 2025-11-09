Stasera l'Inter ospiterà a San Siro la Lazio per un match molto importante: i nerazzurri vogliono chiudere con una vittoria prima della pausa per le Nazionali, un successo che vorrebbe dire sorpasso al Milan in attesa poi di conoscere i risultati di Napoli e Roma.
Calamai: "Chivu si è preso un grande rischio e Inter-Lazio dirà una cosa"
"Le dure critiche che il giovane tecnico Chivu ha rivolto alla squadra non sono acqua fresca", dice Calamai a TMW
Luca Calamai, intervenuto su Tuttomercatoweb.com, ha analizzato così i temi riguardanti la partita, a partire dalle parole di Chivu post Inter-Kairat:
"Stasera aspetto con curiosità la sfida tra Inter e Lazio. Le dure critiche che il giovane tecnico Chivu ha rivolto alla squadra non sono acqua fresca. Parliamo tra l’altro di uno spogliatoio che ha all’interno personalità importanti. Chivu si è preso un grande rischio. Chissà se al momento opportuno.
La sfida dei nerazzurri contro la Lazio di Sarri dirà quanto è forte il condottiero Chivu dentro il suo gruppo. E di conseguenza, capiremo anche tanto cose sul futuro di Lautaro e compagni. La Lazio di uno scatenato Sarri sarà un test verità"
