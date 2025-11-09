"Le dure critiche che il giovane tecnico Chivu ha rivolto alla squadra non sono acqua fresca", dice Calamai a TMW

"Stasera aspetto con curiosità la sfida tra Inter e Lazio. Le dure critiche che il giovane tecnico Chivu ha rivolto alla squadra non sono acqua fresca. Parliamo tra l’altro di uno spogliatoio che ha all’interno personalità importanti. Chivu si è preso un grande rischio. Chissà se al momento opportuno.