Ospite della trasmissione 'E’ solo calcio', Alessandro Capello è tornato sulla sua esperienza nelle giovanili dell'Inter: "All’Inter pensandoci adesso non mi rendevo quasi conto di essere in mezzo a quei giocatori, ero troppo piccolo.
Capello: “Troppo piccolo all’Inter. U 23 forte, ha ritmi diversi e poi compra…”
Ospite della trasmissione 'E’ solo calcio', il giocatore del Vicenza ha parlato anche dell'Inter allenata da Vecchi
E’ stato un’esperienza incredibile, me la sono portata dietro nel corso della mia carriera. Non ho avuto la fortuna di esordire, ci speravo tanto ma il passo per giocare in quelle squadre è veramente grande e non è facile mantenere quei livelli".
Il giocatore del Vicenza dice poi delle sue impressioni sull'Inter U23.
"È molto difficile da affrontare: ha dei ritmi diversi dalle altre squadre, compra giovani con qualità, corsa e forza che arrivano dall’estero ai quali vanno aggiunti giocatori di esperienza ancora di categoria superiore diventa una squadra importante".
(biancorossi.net)
