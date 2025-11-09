Ospite della trasmissione 'E’ solo calcio', Alessandro Capello è tornato sulla sua esperienza nelle giovanili dell'Inter: "All’Inter pensandoci adesso non mi rendevo quasi conto di essere in mezzo a quei giocatori, ero troppo piccolo.

E’ stato un’esperienza incredibile, me la sono portata dietro nel corso della mia carriera. Non ho avuto la fortuna di esordire, ci speravo tanto ma il passo per giocare in quelle squadre è veramente grande e non è facile mantenere quei livelli".