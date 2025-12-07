L'Inter ha vinto quattro a zero contro il Como e ha consolidato la sua forza in attacco ( Lautaro ha sette gol, 6 Calhanoglu, sei gli assist di Dimarco) specie contro le squadre che giocano a viso aperto. Se la squadra nerazzurra fa fatica è quando le squadre si chiudono e diventa difficile trovare spazi.

Della squadra nerazzurra ha parlato a Skysport Maurizio Compagnoni: «La dimostrazione di forza è stata impressionante, come è possibile - mi chiedevo - che questa squadra abbia perso 4 partite in 13 giornate? Anche se è vero che delle 4 sconfitte l'unica in cui l'Inter ha giocato male è stata quella contro l'Udinese, l'unica bucata, nelle altre tre la fortuna non ha assistito l'Inter. Ha giocato delle buone gare e avrebbe potuto ottenere molto di più. Credo che la squadra di Chivu sia la candidata numero uno per lo scudetto. Credo anche che il Napoli sia ridosso dell'Inter. E potrebbe poi esserci un terzo incomodo che potrebbe essere il Milan. Ma le grandi favorite sono l'Inter e il Napoli subito dopo a ridosso».