L'Inter ha vinto quattro a zero contro il Como e ha consolidato la sua forza in attacco (Lautaro ha sette gol, 6 Calhanoglu, sei gli assist di Dimarco) specie contro le squadre che giocano a viso aperto. Se la squadra nerazzurra fa fatica è quando le squadre si chiudono e diventa difficile trovare spazi.
Compagnoni: “Questa Inter avrebbe vinto anche contro le barricate. C’era qualità e ferocia”
Della squadra nerazzurra ha parlato a Skysport Maurizio Compagnoni: «La dimostrazione di forza è stata impressionante, come è possibile - mi chiedevo - che questa squadra abbia perso 4 partite in 13 giornate? Anche se è vero che delle 4 sconfitte l'unica in cui l'Inter ha giocato male è stata quella contro l'Udinese, l'unica bucata, nelle altre tre la fortuna non ha assistito l'Inter. Ha giocato delle buone gare e avrebbe potuto ottenere molto di più. Credo che la squadra di Chivu sia la candidata numero uno per lo scudetto. Credo anche che il Napoli sia ridosso dell'Inter. E potrebbe poi esserci un terzo incomodo che potrebbe essere il Milan. Ma le grandi favorite sono l'Inter e il Napoli subito dopo a ridosso».
-Questa vittoria è arrivata contro un Como che ha giocato a viso aperto: quanto c'è di questo nella vittoria dei nerazzurri che soffrono invece con le squadre che si chiudono e quanto c'è di crescita della squadra?
Credo che giocando in quel modo l'Inter avrebbe trovato gioco facile anche con le squadre che fanno barricate. C'era qualità, velocità, c'era fantasia, imprevedibilità insomma e ferocia nell'aggredire l'avversario, una ferocia impressionante. Quando l'Inter gioca così nel campionato italiano è difficilissimo fermarla.
(Fonte: SS24)
