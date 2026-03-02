FC Inter 1908
Caressa: “Con Dimarco ho esagerato e l’ho paragonato a Roberto Carlos. Ma comunque…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il Club, Fabio Caressa è tornato sul paragone di qualche giorno fa tra Federico Dimarco e Roberto Carlos
Marco Macca Redattore 

Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il Club, Fabio Caressa è tornato sul paragone di qualche giorno fa tra Federico Dimarco e Roberto Carlos:

"Con Dimarco ho esagerato un po' e l'ho paragonato, con le dovute proporzioni, a Roberto Carlos".

"Ma comunque ha dei numeri pazzeschi, nonostante sia considerato un difensore. Anche se ormai è un regista avanzato".

(Fonte: Sky Sport)

