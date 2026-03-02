Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il Club, Fabio Caressa è tornato sul paragone di qualche giorno fa tra Federico Dimarco e Roberto Carlos:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Caressa: “Con Dimarco ho esagerato e l’ho paragonato a Roberto Carlos. Ma comunque…”
ultimora
Caressa: “Con Dimarco ho esagerato e l’ho paragonato a Roberto Carlos. Ma comunque…”
Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il Club, Fabio Caressa è tornato sul paragone di qualche giorno fa tra Federico Dimarco e Roberto Carlos
"Con Dimarco ho esagerato un po' e l'ho paragonato, con le dovute proporzioni, a Roberto Carlos".
"Ma comunque ha dei numeri pazzeschi, nonostante sia considerato un difensore. Anche se ormai è un regista avanzato".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA