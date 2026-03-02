Anche Paolo Di Canio ha esaltato la grande stagione di Federico Dimarco. A Sky Sport, l'ex attaccante ha parlato così del laterale dell'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Canio: “Dimarco come Alexander-Arnold e Robertson. Al contrario di altri giocatori lui…”
ultimora
Di Canio: “Dimarco come Alexander-Arnold e Robertson. Al contrario di altri giocatori lui…”
Anche Paolo Di Canio ha esaltato la grande stagione di Federico Dimarco. A Sky Sport, l'ex attaccante ha parlato così del laterale dell'Inter
"Difficile trovare uno con le sue caratteristiche. A differenza di altri calciatori, che guardano prima la palla e poi la porta, perdendo magari il centimetro decisivo, lui fa il contrario, assicurandosi il giusto tempo di contatto".
"E non è una caratteristica scontata. Inizia ad avere dei numeri come Alexander-Arnold e Robertson, decisivi nel Liverpool".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA