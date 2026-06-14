Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato il difficile momento in casa Milan, ancora alle prese con la scelta di ds e allenatore

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato il difficile momento in casa Milan, ancora alle prese con la scelta di ds e allenatore:

"Ibra commentatore ai Mondiali è l’ultima follia del Milan. La società rossonera sta provando a ripartire e una delle poche figure dirigenziali rimaste si diverte a fare l’opinionista negli Stati Uniti".