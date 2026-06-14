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Calamai: “Ibra in USA ultima follia Milan, dirigente disastroso. Cosa aspetta Cardinale a…”

Ibrahimovic Milan
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato il difficile momento in casa Milan, ancora alle prese con la scelta di ds e allenatore
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato il difficile momento in casa Milan, ancora alle prese con la scelta di ds e allenatore:

Calamai: “Ibra in USA ultima follia Milan, dirigente disastroso. Cosa aspetta Cardinale a…”- immagine 2
Getty Images

"Ibra commentatore ai Mondiali è l’ultima follia del Milan. La società rossonera sta provando a ripartire e una delle poche figure dirigenziali rimaste si diverte a fare l’opinionista negli Stati Uniti".

Calamai: “Ibra in USA ultima follia Milan, dirigente disastroso. Cosa aspetta Cardinale a…”- immagine 3

"Mi verrebbe da dire: speriamo che almeno individui qualche talento da portare in Serie A. Ma ho i miei dubbi. Ibra è stato un formidabile campione ma per il momento è stato un disastroso dirigente. Non so cosa aspetta Cardinale a fare le sue scelte".

(Fonte: TMW)

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