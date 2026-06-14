“Dal punto di vista tecnico, un altro merito di Chivu è stato quello di inserirsi nel lavoro già fatto da Simone Inzaghi senza stravolgere. Non è una cosa banale. All’inizio ha provato a cambiare qualcosa, poi ha capito che questa squadra, per come è costruita, deve giocare in un certo modo. E lì è stato intelligente: ha mantenuto l’impianto, aggiungendo qualche variante. Magari meno estetica in alcuni momenti, ma più efficace, con una ricerca maggiore della profondità.