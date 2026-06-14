Beppe Bergomi al sito di Sky Sport ha analizzato il grandissimo lavoro svolto da Cristian Chivu con la sua Inter nella stagione 25/26. Queste le parole dell’ex difensore sul passaggio da Simone Inzaghi a Chivu stesso e non solo.
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Bergomi: “Da Inzaghi a Chivu, cos’ho visto di nuovo nell’Inter! Non è casuale che…”
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“Dal punto di vista tecnico, un altro merito di Chivu è stato quello di inserirsi nel lavoro già fatto da Simone Inzaghi senza stravolgere. Non è una cosa banale. All’inizio ha provato a cambiare qualcosa, poi ha capito che questa squadra, per come è costruita, deve giocare in un certo modo. E lì è stato intelligente: ha mantenuto l’impianto, aggiungendo qualche variante. Magari meno estetica in alcuni momenti, ma più efficace, con una ricerca maggiore della profondità.
Anche nella lettura delle partite si è visto qualcosa di speciale. Mi ha colpito la capacità di intervenire nell’intervallo, di toccare le corde giuste. Ci sono state diverse gare in cui l’Inter ha cambiato marcia nel secondo tempo. Questo non è casuale”, ha spiegato Bergomi.
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