Ha fatto molto discutere la battuta di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali

Ha fatto molto discutere la battuta di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Ne ha parlato anche Luca Calamai nel suo editoriale su TMW:

"La battuta di Infantino (“magari con 128 squadre l’Italia riuscirebbe a qualificarsi…”) non mi ha fatto sorridere. Infantino sta svendendo il calcio Mondiale. Si preoccupi del suo operato, delle sue scelte. Non abbiamo bisogno delle sue lezioni. Sul fronte azzurro c’è grande confusione intorno alla figura del nuovo Presidente della Federcalcio".