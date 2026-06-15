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Calamai: “Infantino sta svendendo il calcio, invece di parlare dell’Italia si preoccupi…”
Ha fatto molto discutere la battuta di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Ne ha parlato anche Luca Calamai nel suo editoriale su TMW:
"La battuta di Infantino (“magari con 128 squadre l’Italia riuscirebbe a qualificarsi…”) non mi ha fatto sorridere. Infantino sta svendendo il calcio Mondiale. Si preoccupi del suo operato, delle sue scelte. Non abbiamo bisogno delle sue lezioni. Sul fronte azzurro c’è grande confusione intorno alla figura del nuovo Presidente della Federcalcio".
"Malagò potrebbe essere bloccato per ineleggibilità. Abete resta un’opzione forte. Per quando riguarda il nuovo Commissario Tecnico resiste ancora la figura improponibile di Mancini ma attenzione a Ranieri, che potrebbe farsi affiancare da un allenatore giovane. Vedremo".
(Fonte: TMW)
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