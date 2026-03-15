Il tecnico dei lariani, ai microfoni di Sky Sport, non ha lesinato critiche nei confronti del collega: "Io non so, magari è una cosa normale. Sia quando perdo, sia quando vengo espulso, sia quando sono arrabbiato, sia quando sono contento, penso che in due anni non sia mai successo che io non andassi a dare la mano a un collega. Mi sembra una cosa sportiva, che ho visto per tutta la mia vita, per come sono cresciuto io. So che si può sbagliare e qualche volta non si può condividere tutto, però quando finisce la partita si va a dare la mano all'avversario, anche se ti ha massacrato, se ti ha battuto, anche se ti ha battuto magari per una cosa in cui tu pensi che l'arbitro abbia sbagliato. Non lo so, però penso che sia una questione di rispetto. Quando è andato via, ok, mi ha intristito un po'. Però poi ho pensato che non fosse niente. Io sono andato di là perché pensavo che lui andasse verso il tunnel. L'altra cosa non l'ho vista, però posso parlare solo del mio episodio: io sono andato solo a salutare".