Il focus sulla notizia che è arrivata in giornata e di riflesso riguarda anche l'Inter con Lautaro che ha un impegno in meno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 22:16)

Argentina-Spagna non si giocherà. La partita tra le squadre che hanno vinto rispettivamente Europeo e Copa America, non ha trovato una nuova sistemazione in calendario dopo le modifiche imposte dai fatti che stanno caratterizzando l'attualità politica mondiale. La Gazzetta dello Sport va a fondo nella questione:

"E il primo torneo internazionale è saltato per l’attacco degli Usa e di Israele all’Iran. La Finalissima, co-organizzata da Uefa e Conmebol tra i campioni continentali di Europa e Sudamerica, è stata cancellata per l’impossibilità di raggiungere un accordo con l'Argentina su una data alternativa a quella del 27 marzo, a Doha, in Qatar, come era previsto dal calendario.

Nessuna delle opzioni proposte dall’Uefa si è rivelata accettabile per la federazione argentina che, in fondo, preferiva non giocare. Il ct Scaloni avrebbe evitato l’impegno a prescindere dagli eventi, ricordando l’1-6 inflitto dalla Spagna alla sua nazionale prima di Russia 2018. Inoltre, l’Afa, la Federcalcio di Buenos Aires, pretendeva l’incasso totale come se la partita fosse ancora giocata in Qatar (dove erano stato venduti 80mila biglietti). La Spagna ha cercato in tutti i modi di giocare accettando tutte le opzioni, ma invano".