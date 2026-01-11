Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni prima di Inter-Napoli a San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ferrara: “Dimarco fra i migliori al mondo. C’è un pensiero che il Napoli non deve fare”
ultimora
Ferrara: “Dimarco fra i migliori al mondo. C’è un pensiero che il Napoli non deve fare”
Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni prima di Inter-Napoli a San Siro
"Mi è capitato spesso di inseguire, anche a poca distanza. E in queste partite vuoi confrontarti con la prima in classifica. La possibilità di poter perdere e andare a -7 non deve assolutamente entrare nella testa dei giocatori. Conte trasmetterà energia positiva, gli ultimi risultati a San Siro fanno ben sperare gli azzurri".
"Lite Lautaro-Conte dell'andata? Cose sempre successe in campo, credo sia tutto risolto e nessuno può farsi distrarre da certe situazioni. Dimarco? In quel ruolo è fra i più forti al mondo".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA