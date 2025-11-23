Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha toccato diversi temi tra cui anche l'attesissimo derby di Milano. "Inter e Milan stanno bene ma non benissimo. Hanno voglia di vincere la stracittadina ma soprattutto non si possono permettere di perdere".

"E se alla fine dei giochi un bel pareggio accontentasse tutti? Ormai è chiaro che la corsa scudetto sarà una lunga volata. Il segreto per vincere il titolo sarà viaggiare senza scossoni. Perdere un derby di Milano non genera scossoni ma un vero e proprio terremoto".