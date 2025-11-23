FC Inter 1908
Sapunaru: “Derby Inter-Milan? Per i tifosi vale più di uno scudetto. Per me…”

ntervenuto ai microfoni di Digi Sport, l'ex nazionale rumeno ha parlato dell'attesa gara tra nerazzurri e rossoneri
Gianni Pampinella
Tra poco più di un'ora Inter e Milan scenderanno in campo per dare vita a una della partite più attese dell'anno, il derby di Milano. Intervenuto ai microfoni di Digi Sport, l'ex nazionale rumeno Cristian Sapunaru ha parlato così dell'attesa gara tra nerazzurri e rossoneri.

"È un derby. Giocano con il cuore. Sapete come sono i tifosi. Per loro un derby è più importante della vittoria del campionato. Sapete benissimo come sono i derby nel nostro Paese. Penso che le probabilità siano del 50-50".

(Digisport)

