Nando Orsi è intervenuto su Sky Sport per parlare di Cristian Chivu. L'ex portiere, ora opinionista, ha speso elogi per il tecnico dell'Inter:
Orsi ammette: “Chivu è il secondo miglior allenatore in Serie A. E il primo non è Gasp”
Nando Orsi è intervenuto su Sky Sport per parlare di Cristian Chivu: l'ex portiere ha elogiato l'allenatore interista
"Chivu è bravo perché è riuscito ad avere subito empatia con la squadra dopo quello che è successo l'anno scorso. Chivu è stato bravo nonostante la gioventù, credo che Chivu sia il miglior allenatore della Serie A dopo Italiano. Gasperini no? Gasperini è già un allenatore fatto e finito.
Chivu è riuscito con tranquillità, senza alzare la voce, anche comunicando bene a compattare un ambiente quando sembrava ci fosse il fuggi fuggi generale. Adesso si stanno vedendo i risultati"
