"Sulla carta l’Inter ha una rosa importantissima. Però, stavolta, mi intriga più la Juve (...). Di questa Juve, come della nuova Inter, il vero interrogativo è in panchina. Tudor e Chivu sono tecnici da scudetto? Lo scopriremo strada facendo. Ma l’interrogativo resta, Tudor conosce bene il mondo bianconero ma lottare per il titolo è una storia complicata, Servono idee e personalità. Lo stesso dubbio accompagna la sfida nerazzurra di Chivu. L’ex Parma ha un macigno sulle spalle. Deve rigenerare una squadra appesantita da due sconfitte nelle finali di Champions senza aver avuto dal mercato rinforzi di valore assoluto. Insomma, dei top player (...)".