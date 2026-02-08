Calamai: “Scudetto, è lotta a due tra Inter e Milan. I nerazzurri oggi…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai si è detto convinto che la lotta scudetto sia sempre più una questione a due tra Inter e Milan

Marco Macca Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 16:32)

"Oggi si torna in area scudetto con la sfida Inter-Milan. Al momento sono le due candidate più credibili per il titolo. L’Inter ha la rosa più forte del campionato, il Milan non ha le fatiche delle Coppe. All’orizzonte due impegni non banali".

"Ma di solito è quando il gioco si fa duro che Italiano riesce a tirar fuori il meglio dalla sua squadra. L’Inter invece andrà a far visita al Sassuolo del rilanciato Berardi. Uno che sa come battere le regine del campionato. E se finisse con due pareggi?".

