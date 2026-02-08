FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caputo: “Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…”

ultimora

Caputo: “Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…”

Caputo: “Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…” - immagine 1
"Lautaro è un grandissimo attaccante, quando lo vedi giocare non si risparmia mai", commenta Caputo sul Toro
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Sassuolo-Inter, Francesco Caputo, ex attaccante neroverde, ha speso parole al miele per l'Inter e Lautaro:

"Penso che l'Inter sia la più forte del campionato, ha ricambi all'altezza. Mi piace come è messa in campo e come gioca, ha numeri importanti. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro, per me è la squadra da battere. L'Inter è favorita contro il Sassuolo ma non sarà una partita facile, il Sassuolo è una buona squadra con un progetto importante"

Inter Lautaro
Getty Images

"Lautaro è un grandissimo attaccante, quando lo vedi giocare non si risparmia mai. Per come lavora per la squadra e lotta, tante volte è meno lucido sottoporta, si sbatte per la squadra, rincorre tutti, potrebbe anche fare qualche gol in più se rimanesse più lucido. Per lui stravedo, è un giocatore veramente forte"

Caputo: “Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…”- immagine 3

"Penso sia normale che in una squadra come l'Inter ci siano quattro attaccanti forti e di livello. Può giocare chiunque ma ci sono delle gerarchie, per Pio è importante avere davanti giocatori come Lautaro e Thuram per una crescita personale e di squadra"

Leggi anche
Inter, Sassuolo avversario ostico: Berardi e doppio KO emblematico… I precedenti
Borghi: “Rigore Napoli? Nessun step on foot. Vero che ci sono dei codici, ma il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA