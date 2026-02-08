Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Sassuolo-Inter, Francesco Caputo, ex attaccante neroverde, ha speso parole al miele per l'Inter e Lautaro:
Caputo: “Inter la più forte in Italia. Stravedo per Lautaro ma potrebbe anche…”
"Penso che l'Inter sia la più forte del campionato, ha ricambi all'altezza. Mi piace come è messa in campo e come gioca, ha numeri importanti. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro, per me è la squadra da battere. L'Inter è favorita contro il Sassuolo ma non sarà una partita facile, il Sassuolo è una buona squadra con un progetto importante"
"Lautaro è un grandissimo attaccante, quando lo vedi giocare non si risparmia mai. Per come lavora per la squadra e lotta, tante volte è meno lucido sottoporta, si sbatte per la squadra, rincorre tutti, potrebbe anche fare qualche gol in più se rimanesse più lucido. Per lui stravedo, è un giocatore veramente forte"
"Penso sia normale che in una squadra come l'Inter ci siano quattro attaccanti forti e di livello. Può giocare chiunque ma ci sono delle gerarchie, per Pio è importante avere davanti giocatori come Lautaro e Thuram per una crescita personale e di squadra"
