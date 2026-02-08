Alle 18 Sassuolo-Inter: i numeri e i precedenti fra le due squadre

L’Inter ha vinto 11 volte contro il Sassuolo, due pareggi e dieci sconfitte a completare il bilancio: tutti i numeri

L’Inter ha vinto 11 volte contro il Sassuolo, due pareggi e dieci sconfitte a completare il bilancio. Un dato che racconta di un avversario storicamente ostico, anche se il trend più recente sorride all’Inter: sei vittorie nelle ultime nove gare di campionato contro i neroverdi.

L’ultimo pareggio tra le due squadre in Serie A risale al 24 giugno 2020, un pirotecnico 3-3 a San Siro. Da allora, solo successi da una parte o dall’altra. La sfida si inserisce inoltre nel percorso netto dell’Inter contro le neopromosse in questa stagione: cinque vittorie su cinque.

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI — I numeri certificano una stagione di altissimo livello. Nessuna squadra nei cinque grandi campionati europei ha ottenuto più vittorie o più punti dell’Inter: 18 successi e 55 punti, al pari del Barcellona. Con 52 reti segnate, solo Bayern Monaco e i blaugrana hanno fatto meglio in zona gol.

La solidità difensiva resta uno dei marchi di fabbrica nerazzurri: 12 clean sheet complessivi, un dato che colloca l’Inter tra le prime tre squadre dei Big-5 insieme ad Arsenal e Como. In trasferta il rendimento è impressionante: sette vittorie consecutive in campionato, con la possibilità di avvicinare le migliori strisce esterne della storia nerazzurra.

L’Inter è anche la squadra con più successi fuori casa nei Big-5 in questa stagione, nove su 11, e potrebbe raggiungere per la terza volta in Serie A quota 10 vittorie nelle prime 12 trasferte stagionali. I nerazzurri incidono subito e fino all’ultimo, come dimostrano gli otto gol segnati nei primi 15 minuti e la leadership nei gol realizzati da giocatori subentrati, sette come il Cagliari.

A livello di controllo della partita, l’Inter è la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio nel punteggio e quella che ha trascorso meno tempo in svantaggio, sia nel totale stagionale sia considerando solo le gare esterne.