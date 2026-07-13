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fcinter1908 ultimora Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui”
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Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui”
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia:
"La Nazionale mi sta molto a cuore. Dico bravo al nuovo presidente Malagò che ha deciso di partire dal Direttore Tecnico. Così si costruisce un progetto calcistico serio".
"Maldini ha accettato la sfida azzurra: una grande scelta. Paolo è un fuoriclasse e la nuova Italia fa bene a ripartire da lui".
(Fonte: TMW)
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