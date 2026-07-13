FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui”

ultimora

Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui”

Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la nomina di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia:

Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui”- immagine 2

"La Nazionale mi sta molto a cuore. Dico bravo al nuovo presidente Malagò che ha deciso di partire dal Direttore Tecnico. Così si costruisce un progetto calcistico serio".

Calamai: “Maldini è un fuoriclasse e l’Italia fa bene a ripartire da lui”- immagine 3

"Maldini ha accettato la sfida azzurra: una grande scelta. Paolo è un fuoriclasse e la nuova Italia fa bene a ripartire da lui".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Chi sarà il nuovo CT dell’Italia? Garbo: “Un profilo non è degno di sedersi in...
Da Israele: “Khalaili, attesa per gli esami del CONI. Ma ci sono club di Premier...

© RIPRODUZIONE RISERVATA