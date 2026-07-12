"Secondo me il CT è l'ultimo dei problemi del nostro calcio. I problemi sono molto prima, sono alla base", dice Garbo

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 23:46)

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Daniele Garbo, giornalista, ha parlato così a Radio Tutto Napoli del nuovo corso dell'Italia con Maldini e Leonardo tra i dirigenti:

"Questa è una coppia che ha già lavorato molto bene al Milan. Credo che la scelta di Maldini non sia discutibile. È la prima volta che la Nazionale italiana ha un direttore tecnico, quindi vorrei capire anche in cosa consisteranno i suoi compiti, perché la cosa mi incuriosisce molto. Per quanto riguarda la scelta del CT, leggevo questa mattina la possibilità che in pole position ci sia Pioli, che ha lavorato molto bene al Milan con Maldini.

Non lo so, ma dei tre nomi che sembrano i più vicini alla panchina della Nazionale quello che mi convince meno di tutti è Mancini. Uno che si è comportato come lui, lasciando la Nazionale a tre settimane da partite fondamentali per le qualificazioni e mettendo la Federazione in grande difficoltà per andare a prendere 25 milioni di dollari in Arabia Saudita, secondo me non è degno di sedersi nuovamente sulla panchina della Nazionale.

Se scelgono Conte o Pioli va bene tutto. Secondo me il CT è l'ultimo dei problemi del nostro calcio. I problemi sono molto prima, sono alla base, e bisogna cominciare a lavorare da subito per vedere i risultati tra qualche anno, non immediatamente. Anche se metti Guardiola, che è un altro nome circolato, con il materiale umano che ha oggi il calcio italiano può fare ben poco"