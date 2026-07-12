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Da Israele: “Khalaili, attesa per gli esami del CONI. Ma ci sono club di Premier che…”

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Domani Anan Khalaili svolgerà nuovi esami al CONI e solo dopo si saprà se l'Inter potrà tesserare o no l'esterno classe 2004
Matteo Pifferi Redattore 

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Domani Anan Khalaili svolgerà nuovi esami al CONI e solo dopo si saprà se l'Inter potrà tesserare o no l'esterno classe 2004. Sport5, emittente israeliana, spiega come i risultati dei primi test siano stati inviati ad uno specialista che deve ancora approvarli.

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Il sito israeliano sottolinea anche che anomalie di questo tipo non sono rare, a maggior ragione dopo il Coronavirus. "Il motivo del test aggiuntivo è che, a differenza di altri Paesi, in Italia esiste un protocollo cardiaco più esteso, che di fatto non è gestito direttamente dalla squadra. Va sottolineato che l'israeliano ha superato brillantemente i test di squadra (all'Humanitas, ndr)", si legge su Sport5.

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In aggiunta a ciò, però, c'è un dettaglio da sottolineare: fino al test di domani è impossibile prevedere cosa potrebbe succedere ma ci sono già diverse squadre inglesi che stanno monitorando la condizione di Khalali per approfittarne qualora l'affare con l'Inter non andasse in porto, visto che in UK i protocolli medici sono meno stringenti rispetto a quelli italiani.

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