Domani Anan Khalaili svolgerà nuovi esami al CONI e solo dopo si saprà se l'Inter potrà tesserare o no l'esterno classe 2004. Sport5, emittente israeliana, spiega come i risultati dei primi test siano stati inviati ad uno specialista che deve ancora approvarli.

Il sito israeliano sottolinea anche che anomalie di questo tipo non sono rare, a maggior ragione dopo il Coronavirus. "Il motivo del test aggiuntivo è che, a differenza di altri Paesi, in Italia esiste un protocollo cardiaco più esteso, che di fatto non è gestito direttamente dalla squadra. Va sottolineato che l'israeliano ha superato brillantemente i test di squadra (all'Humanitas, ndr)", si legge su Sport5.