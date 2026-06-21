"A proposito di passi indietro tutti danno per scontata la vittoria di Malagò nella sfida con Abete per il ruolo di Presidente della Federcalcio. Tutti danno per scontato che poi Malagò riconsegni la Nazionale al suo amico Mancini. Spero che questa seconda voce sia farlocca. Il tradimento di Mancini non può essere cancellato con un colpo di spugna. Chi si è venduto per trenta denari non può tornare a cantare Fratelli d’Italia magari portandosi la mano sul cuore. Malagò non inizi la sua nuova e affascinante sfida con questo clamoroso autogol".

"Sono senza parole invece davanti all’operazione Ravenna-Ronaldinho. Non abbiamo bisogno di spot pubblicitari ma di talenti. Il Ravenna che ha un presidente ambizioso vada a cercare giovani di prospettiva magari nel suo territorio. Non abbiamo bisogno di operazioni alla Ronaldinho in nessuna delle categorie professionistiche ma di provare a trovare in giro per l’Italia un altro Ronaldinho".