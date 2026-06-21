Il giornalista Luca Calamai ha analizzato alcuni temi caldi del calcio italiano nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW. Tra gli argomenti affrontati c'è l'imminente elezione del nuovo presidente della FIGC, che determinerà anche la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale.
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Calamai: “Mancini CT? Clamoroso autogol: chi si è venduto per 30 denari non può…”
In pole c'è Giovanni Malagò, che avrebbe individuato nel ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra la scelta ideale per l'Italia:
"A proposito di passi indietro tutti danno per scontata la vittoria di Malagò nella sfida con Abete per il ruolo di Presidente della Federcalcio. Tutti danno per scontato che poi Malagò riconsegni la Nazionale al suo amico Mancini. Spero che questa seconda voce sia farlocca. Il tradimento di Mancini non può essere cancellato con un colpo di spugna. Chi si è venduto per trenta denari non può tornare a cantare Fratelli d’Italia magari portandosi la mano sul cuore. Malagò non inizi la sua nuova e affascinante sfida con questo clamoroso autogol".
Spazio anche ad un commento sulla notizia dell'approdo di Ronaldinho al Ravenna, formazione che milita in Serie C:
"Sono senza parole invece davanti all’operazione Ravenna-Ronaldinho. Non abbiamo bisogno di spot pubblicitari ma di talenti. Il Ravenna che ha un presidente ambizioso vada a cercare giovani di prospettiva magari nel suo territorio. Non abbiamo bisogno di operazioni alla Ronaldinho in nessuna delle categorie professionistiche ma di provare a trovare in giro per l’Italia un altro Ronaldinho".
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