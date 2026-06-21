In risposta alle notizie diffuse da diversi media riguardo al presunto interesse del nostro club per il giocatore del Bayern Monaco Michael Olise, il Real Madrid C.F. desidera precisare di non aver avuto alcun contatto, diretto o indiretto, con il suddetto giocatore, i suoi rappresentanti o chiunque faccia parte del suo entourage.

Il Real Madrid desidera inoltre sottolineare l'eccellente rapporto istituzionale che intrattiene con il Bayern Monaco, con cui condivide una lunga storia di reciproco rispetto, collaborazione e ammirazione, e si rammarica della diffusione di speculazioni prive di fondamento.

Entrambi i club hanno sempre mantenuto un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, che si riflette, tra l'altro, nella comune convinzione che qualsiasi potenziale interesse per un giocatore dell'altro club debba essere prima affrontato direttamente tra le due società, nel rispetto dei principi di lealtà istituzionale che hanno storicamente regolato il rapporto tra Bayern Monaco e Real Madrid.