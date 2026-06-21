Il mercato è imprevedibile e Ceccarini, infatti, fa l'esempio di Palestra all'Inter: ecco cosa ha detto l'esperto di mercato

Matteo Pifferi Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 17:02)

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del mercato del Napoli ma non solo:

"Norton Cuffy? Credo che questo sia un giocatore che sinceramente il Napoli sta trattando, c'è anche Khalaili, c'è un'altra opportunità, un'altra ipotesi, ora vediamo un po'. Le trattative nascono, hanno uno sviluppo, una dimensione, poi possono prendere anche una direzione. Io continuo a pensare che il Napoli abbia più tavoli aperti, Norton-Cuffy è un'opportunità importante, potrebbe entrare anche in una trattativa, per quello che ho capito io, e questo è un discorso avviato tra Genoa e Napoli che ancora non è concluso, però sinceramente mi sembra che si stia un pochino alzando il prezzo su Norton-Cuffy.

Bisogna stare attenti alle altre dinamiche, perché il mercato oggi dice una cosa e domani magari un'altra. Faccio l'esempio su tutti che è quello di Palestra. Palestra qualche tempo fa veniva indirizzato all'Inter, poi fase di raffreddamento, si è riacceso, si sono risentiti, noi personalmente siamo sempre stati molto coerenti nel pensare che sarebbe stato comunque Inter, infatti martedì o mercoledì Palestra andrà all'Inter per 50 milioni di euro più qualche bonus. Quindi le dinamiche possono cambiare. Norton-Cuffy però è un giocatore che evidentemente piace, piace anche ad Allegri."