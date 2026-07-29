Il giornalista commenta la scelta della FIGC di affidare la panchina della Nazionale a Mancini e chiude con una riflessione sul mercato

Gianni Pampinella
marotta ritiro inter germania (1)

VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino. C'è il presidente Marotta

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Calamai commenta la scelta della FIGC di affidare la panchina della Nazionale a Roberto Mancini. Ma c'è spazio anche per una riflessione sull'Inter e su Beppe Marotta: CONTINUA A LEGGERE

Inter Marotta

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