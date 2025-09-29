Luca Calamai, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha commentato quanto accaduto a Cagliari.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Calamai: “Sta nascendo una nuova Inter. Con un’altra storia da vivere”
ultimora
Calamai: “Sta nascendo una nuova Inter. Con un’altra storia da vivere”
Le parole del giornalista a proposito dei nerazzurri che hanno trovato continuità in Serie A
Queste le sue parole: "Sta nascendo una nuova Inter. Le firme sono quelle di Lautaro e di Pio Esposito. La stella e il talento. La vittoria di Cagliari è una tappa importante. Che si somma con una buona partenza in Champions".
"Direi che per una volta la Champions potrebbe non solo non essere una fatica ulteriore ma potrebbe dare nuova benzina al gruppo Inter. Un gruppo in cerca di nuove sfide. E la coppia Lautaro-Pio è una nuova storia da vivere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA