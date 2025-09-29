FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Calamai: “Sta nascendo una nuova Inter. Con un’altra storia da vivere”

ultimora

Calamai: “Sta nascendo una nuova Inter. Con un’altra storia da vivere”

Inter
Le parole del giornalista a proposito dei nerazzurri che hanno trovato continuità in Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Luca Calamai, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha commentato quanto accaduto a Cagliari.

Calamai: “Sta nascendo una nuova Inter. Con un’altra storia da vivere”- immagine 2
Getty Images

Queste le sue parole: "Sta nascendo una nuova Inter. Le firme sono quelle di Lautaro e di Pio Esposito. La stella e il talento. La vittoria di Cagliari è una tappa importante. Che si somma con una buona partenza in Champions".

Calamai: “Sta nascendo una nuova Inter. Con un’altra storia da vivere”- immagine 3
Getty Images

"Direi che per una volta la Champions potrebbe non solo non essere una fatica ulteriore ma potrebbe dare nuova benzina al gruppo Inter. Un gruppo in cerca di nuove sfide. E la coppia Lautaro-Pio è una nuova storia da vivere".

Leggi anche
Pedullà: “L’Inter si sta rialzando. Esposito fortissimo, ma gli crea solo problemi...
Agresti: “Inter, da ieri circoletto rosso sul calendario. Ora dobbiamo lasciare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA