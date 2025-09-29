Dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0, sul suo canale YouTube Alfredo Pedullà ha fatto così il punto sui nerazzurri:
ultimora
Pedullà: “L’Inter si sta rialzando. Esposito fortissimo, ma gli crea solo problemi chi…”
"L'Inter ha giocato una partita giusta, ma ha palesato il solito difetto di non chiudere le partite e così si espone a qualche episodio. Pio Esposito merita tutte le celebrazioni del mondo, tutta la vita Pio Esposito, ma per il bene del ragazzo a ogni gol non ne parliamo come se non fosse capace di far gol. Ha grande talento, deve crescere, ma il suo talento gli consentirà di fare una carriera importante e di diventare un pilastro della Nazionale".
"Chi mediaticamente spinge a manetta a ogni suo gol gli crea solo dei problemi. E' un ragazzo fortissimo e ora l'Inter vincendo con la Cremonese può chiudere gran parte del gap accumulato dopo le due sconfitte contro Udinese e Juventus. Si sta rialzando, l'organico è forte. Non so se vincerà, ci sono altre squadre forti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA