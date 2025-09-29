"L'Inter ha giocato una partita giusta, ma ha palesato il solito difetto di non chiudere le partite e così si espone a qualche episodio. Pio Esposito merita tutte le celebrazioni del mondo, tutta la vita Pio Esposito, ma per il bene del ragazzo a ogni gol non ne parliamo come se non fosse capace di far gol. Ha grande talento, deve crescere, ma il suo talento gli consentirà di fare una carriera importante e di diventare un pilastro della Nazionale".