FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pedullà: “L’Inter si sta rialzando. Esposito fortissimo, ma gli crea solo problemi chi…”

ultimora

Pedullà: “L’Inter si sta rialzando. Esposito fortissimo, ma gli crea solo problemi chi…”

Pedullà: “L’Inter si sta rialzando. Esposito fortissimo, ma gli crea solo problemi chi…” - immagine 1
Dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0, sul suo canale YouTube Alfredo Pedullà ha fatto così il punto sui nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0, sul suo canale YouTube Alfredo Pedullà ha fatto così il punto sui nerazzurri:

Pedullà: “L’Inter si sta rialzando. Esposito fortissimo, ma gli crea solo problemi chi…”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter ha giocato una partita giusta, ma ha palesato il solito difetto di non chiudere le partite e così si espone a qualche episodio. Pio Esposito merita tutte le celebrazioni del mondo, tutta la vita Pio Esposito, ma per il bene del ragazzo a ogni gol non ne parliamo come se non fosse capace di far gol. Ha grande talento, deve crescere, ma il suo talento gli consentirà di fare una carriera importante e di diventare un pilastro della Nazionale".

Inter
Getty Images

"Chi mediaticamente spinge a manetta a ogni suo gol gli crea solo dei problemi. E' un ragazzo fortissimo e ora l'Inter vincendo con la Cremonese può chiudere gran parte del gap accumulato dopo le due sconfitte contro Udinese e Juventus. Si sta rialzando, l'organico è forte. Non so se vincerà, ci sono altre squadre forti".

Leggi anche
Agresti: “Inter, da ieri circoletto rosso sul calendario. Ora dobbiamo lasciare...
Sabatini: “Inter, vittoria da padrona. Su Chivu c’è un’accusa ai limiti del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA